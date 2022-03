Jelang Ramadan 2022, Harga Cabai Merah di Bandar Lampung Mengalami Kenaikan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Memasuki pertengahan bulan Maret ini, harga cabai merah dan cabai merah kriting di sejumlah pasar di Bandar Lampung terpantau mulai mengalami kenaikan.

Seperti di Pasar Pasir Gintung, Bandar Lampung. Hasil oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lampung pada Rabu (9/3/2022), mendapati harga cabai merah dan cabai merah kriting mengalami kenaikan.

Kabid Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindag Lampung M Zimmi Skil mengatakan, untuk cabai merah kriting harganya Rp 44 rinu per Kg. Sementara untuk cabai merah Rp 42 ribu per Kg.

Berdasarkan update data harian harga kebutuhan pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lampung, harga cabai merah tersebut mengalami kenaikan cukup signifikan dibandingkan awal Maret 2022 lalu.

Dimana untuk cabai merah kriting awal bulan Maret lalu masih berkisar Rp 34 ribu per Kg. Dan cabai merah besar Rp 32 ribu per Kg.

Baca juga: Korban Pemerasan oleh Oknum Wartawan di Lampung Timur Sempat Serahkan Uang Rp 2,8 Juta

Baca juga: Mantan Pekerja PT SIP Alami Kebutaan Akibat Kecelakaan Kerja, Bupati Mesuji Kawal Hak Pekerja

Sementara untuk harga cabai rawit hijau mulai dengan tipis dari sebelumnya Rp 37 ribu per kilogram menjadi Rp 40 ribu per kilogram. Untuk cabai rawit merah masih sama Rp 60 ribu per kilogram.

Untuk harga telur ayam ras kini menembus Rp 24 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp 21.500 per kilogram.

Mengenai harga daging ayam broiler dijual Rp 40 ribu dari sebelumnya 39 ribu per kilogram dan daging ayam kampung masih sama Rp 70 ribu per kilogram.

Bawang merah Rp 33 ribu per kilogram dan bawang putih mulai Rp 25 ribu sampai Rp 28 ribu per kilogram.

Harga bawang bombay lebih murah yakni Rp 20 ribu per kilogram. Harga bawang ini masih relatif stabil.