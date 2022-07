Buka MPLS, Kapolres Lampung Utara Imbau Pelajar Tidak Terjerumus ke Arah Negatif

Tribunlampung.co.id, Lampung Utara - Kepala Kepolisian Resor Lampung Utara (Kapolres) AKBP Kurniawan Ismail, membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) SMA/SMK se- Lampung Utara yang bertempat di SMA Negeri 3 Kotabumi.

Kagiatan MPLS tersebut dihadiri oleh ratusan siswa baik dari SMA maupun SMK yang ada di Kabupaten Lampung Utara.

Dalam arahannya Kapolres AKBP Kurniawan menyampaikan materi berkaitan dengan MPLS yakni memberikan motivasi kepada para pelajar, karena mereka adalah sebagai penerus bangsa.

Sebagai penerus keberlanjutan dari bangsa ini, tentunya mempunyai tanggung jawab yang besar untuk tetap menjaga bangsa dan Negara Indonesia agar tetap berdiri tegak dan kokoh.

“Para pelajar tidak boleh terjerumus ke arah yang negatif,” jelasnya.

Baca juga: Pemkot Metro Lampung Terima 700 Dosis Vaksin PMK

Baca juga: Faktor Ekonomi dan Pendidikan Kurang Jadi Pemicu Kasus KDRT di Pringsewu Lampung

Kapolres AKBP Kurniawan juga menyampaikan ancaman-ancaman kejadian seperti kenakalan pelajar/ tawuran, penyalahgunaan narkoba dan paham radikalisme terjadi pada pelajar.

“Ini harus kita antisipasi bahwa hal tersebut mengancam masa depan pelajar dan masa depan bangsa,” katanya, Selasa 19 Juli 2022.

Kemudian selain itu terkait media sosial, dirinya menambahkan agar para siswa/siswi untuk menggunakan media sosial secara bijak, karena medsos bisa berdampak positif dan bisa juga berdampak negatif.

Di Kabupaten Way Kanan, Satlantas Polres Way Kanan gelar police goes to school saat masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) di SMAN 1 Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan.

Dalam arahannya Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna melalui Kasat Lantas AKP Elvis Yani menyampaikan melalui program police goes to school.