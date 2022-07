Kadiskes Metro dan Yayasan Konservasi Way Seputih Sedang Melakukan Focus Group Discussion di Kantor Diskes Metro. Diskes Metro dan YKWS tinjau fasilitas kesehatan di Puskesmas Metro Lampung.

Tribunlampung.co.id, Metro - Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Metro bersama dengan Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS) meninjau fasilitas kesehatan di puskesmas Kota Metro pada Rabu (20/7/2022).

Peninjauan fasilitas kesehatan ini merupakan inisiasi lanjutan yang telah dilakukan Diskes Metro dan YKWS pada bulan April 2022.

Pelaksanaan pembangunan ini merupakan kerjasama yang dilakukan Dinkes Metro dan YKWS untuk meningkatkan kesehatan air dan sanitasi di lingkungan puskesmas Kota Metro.

Menurut Direktur Eksekutif Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS) Febrilia Ekawati mengatakan, ada empat puskesmas yang terlibat dalam program water sanitation and higiene (Wash) di Kota Metro.

Yaitu Puskesmas Banjarsari, Iring Mulyo, Mulyo Jati dan Margo Rejo.

Selain mengenai sanitasi dan kesehatan air, YKWS dan Diskes Metro menginisiasikan mengenai fasilitas kesehatan bagi kalangan disabilitas.

"Pada kesempatan kali ini, kami akan meninjau fasilitas kesehatan untuk kaum disabilitas dan juga sanitasi air di puskesmas Metro," Ujar Febrilia.

Kegiatan tersebut didukung oleh Pemerintah Kota Metro melalui Diskes Kota Metro.

Menurut Kadiskes Metro, Erla Andrianti, kegiatan ini didukung penuh oleh Diskes Metro.

Dia mengatakan, peninjauan untuk fasilitas kesehatan di Puskesmas Metro perlu dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam melaksanakan 7 indikator Wash and Sanitation For Health menurut WHO.