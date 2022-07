Mawar AFI Tak Terima Disebut Menangis Ditinggal Menikah Lagi

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Mawar AFI tak terima disebut menangis karena ditinggal nikah oleh Steno Ricardo.

Sebelumnya, Mawar AFI membuat video reels menirukan suara yang cukup menarik.

Dalam suara tersebut, terucap saran jika diselingkuhi pasangan maka selingkuhlah juga.

"Nih ya kalau pasangan lo selingkuh, lo selingkuh balik, support your partner in everything they do (dukung pasanganmu dalam segala hal yang mereka lakukan), yakali lo nangis," bunyi suara video reels yang ditirukan Mawar AFI.

Dalam video, Mawar AFI terlihat begitu menghayati mengucapkan hal tersebut.

Terlebih Mawar AFI memang jadi sorotan setelah mantan suaminya, Steno Ricardo menikah dengan mantan babysitter mereka, Susi Latifah.

Dalam keterangannya, Mawar AFI menyinggung soal balas dendam.

Walau begitu, ibu 3 anak ini menjelaskan bahwa video reels yang dibuatnya itu hanya untuk bercanda.

"Revenge is not the jedi way! I'm not jedi by the way #reelsinstagram #tampildireels #becandasayang," tulis Mawar AFI di Instagram pada Sabtu (23/7/2022).

Postingan Mawar AFI langsung ramai dikomentari warganet dengan beragam respon.