3 Drama Korea Terbaru tentang Jaksa yang Bakal Tayang 2022

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ada beberapa drama Korea terbaru yang mengangkat kisah kehidupan seorang jaksa bakal tayang di penghujung 2022.

Latar kehidupan jaksa selalu menarik perhatian penggemar drama Korea terbaru lantaran kisahnya yang seru.

Berikut ini Tribunlampung.co.id, merangkum drama Korea terbaru tentang jaksa:

1. The Empire of Law (2022)

The Empire of Law bakal tayang hari ini, Rabu, 3 Agustus 2022.

Baca juga: 3 Drama Korea Terbaru Tentang Pengacara, Ada Big Mouth

Baca juga: Sinopsis Drama Korea Terbaru One Thousand Won Lawyer, Pengacara Dibayar Rp 11 Ribu

Drakor bergenre drama ini dibintangi Kim Sun Ah, Ahn Jae Wook, Lee Mi hingga Kim Myung Ji.

Punya nama lain Fortress of Heaven atau Castle in the Sky, drama ini tayang sebanyak 16 episode.

Tiap episodenya berdurasi hingga 60 menit.

The Empire Of Law diproduksi oleh stasiun televisi di Korea Selatan Joongang Tongyang Broadcasting Company atau JTBC.

Singkatnya, sinopsis drama Korea terbaru The Empire of Law menceritakan tentang skandal di kalangan bangsawan.

Drama The Empire of Law mengangkat juga tentang kisah di balik orang-orang kelas atas Korea Selatan yang bekerja di bidang peradilan.

Han Hye Ryul (Kim Sun Ah) adalah kepala divisi khusus Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul.

Baca juga: Sinopsis Drama Korea Terbaru Unicorn, Angkat Kisah Dunia Startup

Baca juga: Sinopsis Drama Korea Terbaru Stock Struck, Berkisah Soal Investasi Saham

Dia adalah wanita ambisius yang berasal dari keluarga kaya dan berkuasa selama 3 generasi.