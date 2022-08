Oknum Bidan Tersangka Penggelapan Mobil di Lampung: Saya Gali Lubang Tutup Lubang

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Oknum bidan tersangka penggelapan mobil di Lampung mengaku menggadaikan mobil rental demi membayar utang.

Utang oknum bidan tersangka penggelapan mobil ini mencapai Rp 1 miliar.

"Namanya sudah salah. Saya gali lubang tutup lubang karena ada utang. Saya ini mau bayar utang," kata oknum bidan inisial DA (43) saat diwawancarai awak media di sela-sela ekspose kasus penggelapan mobil di Polresta Bandar Lampung, Rabu (3/8/2022).

Oknum bidan ini menggelapkan total delapan unit mobil rental.

Empat mobil di antaranya sudah diserahkan oleh oknum bidan ke pihak kepolisian.

"Kapok,” ujar oknum bidan yang tinggal di Pecoh Raya, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung ini.

Dalam ekspose kasus yang dipimpin Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Ino Harianto, selain tersangka, dihadirkan pula empat unit mobil milik korban yang telah diserahkan oleh oknum bidan ke pihak kepolisian.

Empat unit mobil yang diserahkan oknum bidan itu masing-masing Toyota Calya BE 1712 CV warna silver, Calya BE 1821 CV warna hitam, Calya BE 1703 AAC warna oranye, dan Xenia BE 1862 FB warna hitam.

Sebelum ekspose kasus dimulai, tersangka oknum bidan berada di dalam salah satu mobil, yakni di mobil Calya BE 1821 CV warna hitam.

Saat keluar dari mobil, oknum bidan itu tampak sudah memakai baju tahanan Polresta Bandar Lampung.