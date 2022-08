Police Goes to School di SMA Negeri 1 Banjit, Polres Way Kanan, Lampung Minta Pelajar Tidak Bullying

Polsek Banjit, Polres Way Kanan gelar police goes to school di SMA Negeri 1 Banjit, pesankan agar pelajar tidak terlibat kenakalan remaja, kriminal dan perhatikan etika berlalulintas.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polsek Banjit, Polres Way Kanan gelar police goes to school di SMA Negeri 1 Banjit Kampung Bali Sadar Selatan, Kecamatan Banjit, Way Kanan, Lampung.

Kapolres Way Kanan, Lampung AKBP Teddy Rachesna melalui Kapolsek Banjit Iptu Supriyanto menyampaikan kegiatan police goes to school ini dilaksanakan di sekolah menengah atas.

Materi kegiatan police goes to school di SMA Negeri 1 Banjit Kampung Bali Sadar Selatan, Kecamatan Banjit, Way Kanan, Lampung tentang kenakalan remaja dan tindakan kriminal serta etika berlalulintas.

Supriyanto berharap para pelajar dapat terhindar dari kegiatan negatif, seperti kenakalan, kriminal dan melanggar lalulintas.

Ia mencontohkan beberapa kegiatan negatif seperti melakukan bullying atau perundungan terhadap siapapun dalam bentuk apapun.

Baca juga: Oknum Bidan DA dan Penadah Mobil Hasil Penggelapan Terancam Hukuman 4 Tahun Penjara

Baca juga: Penadah Mobil yang Digelapkan Oknum Bidan DA Dapat Fee Rp 300 Ribu dari Hasil Gadai Mobil Rental

Menurutnya bullying dalam bentuk kekerasan fisik yang bisa berakibat fatal berujung pidana.

Selain itu, dengan adanya kegiatan ini, diharapkan bisa meningkatkan kesadaran hukum dan kewaspadaan terhadap gangguan kamtibmas di kalangan pelajar.

Kapolsek berpesan apabila terjadi suatu permasalahan sekecil apapun di lingkungan sekolah segera berikan informasi kepada Polri sehingga dapat di tindaklanjuti.

Kegiatan dihadiri Kepala sekolah SMAN 1 Banjit Yulisna, Kanit Binmas Polsek Banjit Aipda Yudi Purnomo.

Selain itu Bhabinkamtibmas Bripka Eko Heri Pranoto, dewan guru dan para pelajar.