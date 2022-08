5 Drama Korea Dibintangi Park Ji Hu, Pemeran Oh In Hye di Drama Korea Terbaru Little Women

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut 5 drama korea yang dibintangi Park Ji Hu, pemain utama pada drama Korea terbaru Little Women yang tayang pada September 2022.

Dalam drama Korea terbaru Little Woman, Park Ji Hu berperan sebagai Oh In Hye, tokoh yang punya kelebihan bisa melukis.

Little Women bakal jadi drama Korea terbaru yang layak dinanti penayangannya pada September 2022.

Selain Little Women, Park Ji Hu juga digadang-gadang bakal main lagi di drama Korea terbaru All Of Us Are Dead season 2 yang dijadwalkan tayang pada 2023 mendatang.

Agar tak penasaran, berikut daftar 5 drama korea yang dibintangi oleh Park Ji Hu, seperti dilansir pada laman Asian Wiki adalah sebagai berikut.

Baca juga: Profil Song Joong Ki, Bintang Utama di Drama Korea Terbaru The Youngest Son of Conglomerat

Baca juga: 5 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Genre Thriller Tayang Agustus 2022, Ada Yuri SNSD

1. Sweet Revenge 2 (2018)

Pada drama ini Park Ji Hu memerankan perannya sebagai Lee Ha-Yan.

Drama ini menceritakan tentang gadis remaja Oh Ji Na, yang mendapatkan catatan yang dapat digunakan untuk membalas dendam pada orang lain dengan mengetikkan nama mereka.

Ini melibatkan saudara laki-laki tampan Robin dan Jae-yi, tetangga dan teman baik Oh Ji Na. Mereka terjebak dalam cinta segitiga dengannya.

Robin adalah remaja pemberontak sedangkan Jae-yi adalah siswa teladan dan kedua bersaudara ini memiliki rahasia yang tidak diketahui siapa pun.