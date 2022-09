Besok Disalurkan, Keluarga Penerima Manfaat BBM Lampung Selatan Berjumlah 31.995 

Tribunlampung.co.id, Lampung Selatan - Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT-BBM) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Lampung Selatan akan dimulai pada Jumat (9/9/2022).

Menurut informasi yang dihimpun, KPM penerima BLT-BBM di Kabupaten Lampung Selatan mencapai 31.995 KPM.

Berdasarkan surat dari PT Pos Nomor 1252/Kcu Bdl/JLK/Pemsar Jaskug/0922, kuota Lampung Selatan bersama Kota Bandar Lampung, ringsewu, Tanggamus dan Pesawaran mencapai sebanyak 293.986 KPM.

Besaran BLT-BBM mencapai Rp150 ribu per bulan, akan disalurkan untuk dua bulan. Sehingga yang diterima oleh KPM sebesar Rp 300 ribu

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Lampung Selatan, Martoni Sani, mengaku belum mengtahui secara mendetail perihal sasaran KPM penerima BLT-BBM itu.

Karena menurutnya, pemerintah pusat yang langsung menyalurkannya melalui PT Pos Indonesia di setiap daerah

"Jadi, KPM silahkan berkoordinasi dengan PT Pos, karena mereka yang akan menyalurkannya," kata Martoni, Kamis (8/9/2022)

"Termasuk, untuk mengecek data by name by address penerimanya," ujarnya

Martoni menjelaskan penetapan KPM BLT-BBM itu berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kabupaten Lampung Selatan

"Karena pusat yang punya kewenangan untuk menentukan penerimanya, Sehingga, penerimanya otomatis KPM yang masuk daftar tersebut," katanya

Baca juga: Dinas Sosial Pesisir Barat Lampung Segera Salurkan BLT BBM 2022

Baca juga: Babinsa Koramil 427-04/Bahuga Laksanakan Pembagian BLT DD di Kampung Binaan