12 Rating Drama Korea Terbaru September 2022, Drakor Love In Contract Unggul

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Drama Korea terbaru berjudul Love In Contract (2022) milik Park Min Young kembali mendapat rating tertinggi.

Pada episode perdana, drama Korea terbaru Love in Contract yang dibintangi Park Min Young mencetak rating tinggi.

Kesuksesan berulang di episode kedua lantaran drama Korea terbaru Love in Contract Park Min Young mendapat rating yang ciamik.

Drama yang dibintangi Park Min Young memperoleh rating di angka 3 persen, lebih rendah dari episode awal yang mencapai 4 persen.

Sementara rating drama Good Job kembali naik, namun rating drama If You Wish Upon Me mengalami penurunan.

Penasaran dengan rating drama Korea terbaru Love In Contract dan drama Lainnya? Simak ulasannya di bawah ini.

Berikut rating drama Korea terbaru di minggu ketiga September 2022 yang tayang di hari Rabu-Kamis, dilansir dari Soompi.com pada Jumat (23/9/2022).

1. Love In Contract (2022)

Drama Korea terbaru tvN Love in Contract mempertahankan posisi juara pertama untuk episode keduanya.

Menurut Nielsen Korea, episode kedua "Love in Contract" mencetak rating nasional rata-rata 3,4 persen.