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13 Rating Drama Korea Terbaru Hari Ini, Drakor The Law Cafe Kembali Bangkit
Rating drama Korea terbaru The Law Cafe (2022) mengalami peningkatan di episode terbarunya. Simak rating drakor selengkapnya.
Penulis: Putri Salamah | Editor: Kiki Novilia
Tribunlampung.co.id, Jakarta – Rating drama Korea terbaru yang tayang pada Senin-Selasa mengalami peningkatan di episode terbarunya, termasuk drakor The Law Cafe (2022).
Rating drama Korea terbaru The Law Cafe yang dibintangi Lee Seung Gi dan Lee Se Young kembali naik dari episode sebelumnya.
Bahkan drama Korea terbaru The Law Cafe mencetak rating di angka 6 persen.
Berikut rating drama Korea terbaru di minggu ketiga September 2022 yang tayang di hari Rabu-Kamis, dilansir dari Kpopmap.com pada Rabu (27/9/2022).
1. The Law Cafe (2022)
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Rating The Law Cafe kembali naik di episode terbarunya yang tayang pada 27 September 2022.
Rating rata-rata nasional The Law Cafe di episode memperoleh 6,5 persen.
Angka tersebut sedikit lebih tinggi dari di episode 7, The Law Cafe memperoleh rating 5,9 persen rata-rata nasional.
Sedangkan pada episode 6, ratingnya sedikit naik dari episode 5 yang tayang pada 20 September 2022.
Dalam episode 6, rating The Law Cafe diangka 5,6 persen.
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