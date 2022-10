Harga Rumah di Sejumlah Perumahan Komersil Bandar Lampung Naik

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Harga rumah untuk perumahan komersil atau non-subsidi di Bandar Lampung mengalami kenaikan cukup signifikan di 2022 ini.

Kenaikan harga rumah pada perumahan komersil atau non-subsidi kemungkinkan dipicu naiknya harga tanah di Bandar Lampung.

Harga material bangunan diduga turut dongkrak kenaikan harga rumah pada perumahan komersil atau non-subsidi di Bandar Lampung.

Salah satu perumahan yang harganya naik tahun ini adalah Raffles Residence yang ada di Jalan Soekarno Hatta, Bandar Lampung.

Miliki lokasi yang cukup strategis untuk akses ke banyak tempat publik termasuk dekat dengan pusat pendidikan maupun jalan tol Kotabaru jadi nilai tambah perumahan ini.

Marketing Raffles Residence Ochin menjelaskan, harga perumahan paling kecil tipe 60/97,5 meter persegi dibanderol Rp 525 juta.

"Harga jual sudah termasuk sertifikat hak milik, IMB (Izin Mendirikan Bangunan), biaya akta jual beli, sumur bor berikut listrik daya 1.300 Watt," jelas Ochin, Minggu (2/10/2022).

Untuk uang muka sebesar Rp 105 juta dengan pilihan cicilan atau tenor KPR beragam mulai dari 5 tahun, 10 tahun, bahkan sampai 15 tahun.

Cicilan per bulan untuk tenor 10 tahun adalah 4,6 jutaan per bulan dan Rp 8 jutaan per bulan untuk jangka cicilan 10 tahun.

Jika dibandingkan data harga pada November 2021 lalu, harga unit rumah tipe 60/97,5 meter persegi ini dijual Rp 480 jutaan.