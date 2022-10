Nenek Korban Kebakaran di Way Kanan Lampung Bersyukur Dapat Bantuan Polisi

Personel polisi jajaran Polres Way Kanan, Polda Lampung membantu nenek korban kebakaran. Selain gotong royong membetulkan rumah papan tersebut, nenek Sumiati juga dapat uang santunan, Sabtu (1/10/2022).

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Nenek korban kebakaran di Way Kanan Lampung mengucap syukur dapat bantuan polisi dari jajaran Polres Way Kanan.

Nenek korban kebakaran ini didatangi sejumlah personel polisi dari Polres Way Kanan untuk membantu rehabilitasi rumah papannya yang terbakar.

Nenek korban kebakaran tersebut, Sumiati warga Kampung Suka Dana Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan.

Sejumlah personel polisi mendatangi kediaman Sumiati, Sabtu (1/10/2022) untuk gotong royong membetulkan rumah papan yang terbakar itu.

Peritiwa kebakaran rumah non permanen ini terjadi, Selasa 27 September 2022.

Kapolsek Buay Bahuga Iptu Herwin Afrianto memimpin gotong royong didampingi Bhabinkamtibmas dan melibatkan Kepala Dusun Kampung Suka Dana serta warga sekitar.

Iptu Herwin Afrianto mengungkap penyebab kebakaran rumah Sumiati ini diduga karena hubungan pendek arus listrik.

“Tidak ada korban jiwa hanya kerugian materi,” kata Iptu Herwin Afrianto mewakili Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna, Minggu (2/10/2022).

Atas kejadian itu lah, Polsek Buay Bahuga turut berempati terhadap nenek korban kebakaran dengan melaksanakan gotong royong bersama warga.

Mereka gotong royong memperbaiki sebagian rumah papan milik korban yang terbakar.