Kim Hawt Ungkap Ciri-ciri Temannya yang Diduga Selingkuhan Rizky Billar: Mami Usia Kepala 4

YouTube Kim Hawt Official

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Tanggapi soal dugaan perselingkuhan suami Lesti Kejora, Kim Hawt ungkap ciri-ciri orang yang disebut-sebut jadi selingkuhan Rizky Billar.

Kim Hawt mengaku berteman dengan orang yang disebut-sebut sebagai selingkuhan Rizky Billar.

Di hadapan awak media, Kim Hawt juga mengatakan sebenarnya sudah pernah memberikan petunjuk mengenai Rizky Billar yang kini dituding menjadi simpanan waria.

"Saat gue jadi bintang tamu posisinya di Langit Entertainment di acara One on One, itu gue sudah sempat ada lah kasih clue tentang aktor siapa saja yang jadi simpanan, yang pernah ada main sama gue, yang pernah dekat sama gue," kata Kim Hawt dikutip dari kanal YouTube KH Infotainment, Rabu (4/9/2022).

"Nah kebetulan ada inisial yang memang sekarang lagi ramai diperbincangkan dan itu sudah gue beberkan dari Januari," ucapnya lagi.

Baca juga: Ameena Jatuh Sakit, Atta Halilintar Langsung Lemas

Baca juga: Pertimbangan Dewi Perssik Seriusi Rian Ibram: Ganteng-ganteng Nyuri Harta

Sahabat Vanessa Angel ini menuturkan bahwa seorang artis yang menjadi simpanan waria adalah RB.

Dia bahkan menyebut selingkuhannya bukan hanya satu orang.

Sayangnya, dia enggan mengungkapkan identitas selingkuhan RB.

"Kalau untuk namanya, Mami mami ya gue nggak bisa sebut namanya lah ya. Tapi yang jelas itu bes dah, bes itu warwerwor (waria) ya istilahnya," tuturnya.

"Yang nyimpen dia ini nggak satu orang, yang gue tahu. Besnya itu nggak cuma satu dua tiga yang gue tahu," sambung dia.

Baca juga: Doa Gisella Anastasia Buat Ibunda Gading Marten, Senyum Cantik Eyang Hiasi Surga

Baca juga: Rizky Billar Pergi sebelum Polisi Olah TKP Dugaan KDRT Lesti Kejora, Naik Mobil