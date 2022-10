Pemprov Gelar Lampung Fair 29 Oktober sampai 13 November 2022, Lokasinya di PKOR

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Provinsi Lampung akan kembali menggelar event pameran Lampung Fair yang sempat terhenti karena pandemi Covid-19.

Hal tersebut dikatakan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Kusnardi saat diwawancara Tribun di lingkungan kantor pemerintah provinsi setempat, Rabu (5/10/2022).

Kusnardi mengatakan, Lampung Fair 2022 direncanakan akan hadir pada 29 Oktober hingga 13 November 2022. Lokasimya di Pusat Kebudayaan dan Olahraga (PKOR) Way Halim, Bandar Lampung.

Ia menjelaskan tujuan Lampung Fair tahun ini adalah memperkuat potensi percepatan pertumbuhan ekonomi daerah di Lampung melalui kegiatan promosi produk-produk produksi lokal dari beragam pihak.

Pemerintah Provinsi Lampung juga akan berkolaborasi dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Lampung untuk event tersebut.

"Jadi tahun ini sebenarnya kita (pemerintah) memang belum mengagendakan Lampung Fair," katanya.

"Kebetulan ada Apindo yang merencanakan untuk mengadakannya, maka kita silahkan saja dan nantinya tetap akan kita beri dukungan untuk menghadirkannya (Lampung Fair)," tambah Kusnardi.

Tahap Persiapan

Ketua Apindo Lampung Ary Meyzari mengatakan, Lampung Fair 2022 sudah dalam tahap persiapan.

Lampung Fair 2022 mengambil tema "Lampung as The Getaway to The Sumatera Business World" dengan tujuan kegiatan tersebut memberi kebermanfaatan bagi masyarakat, pelaku usaha hingga pemerintah daerah melalui kegiatan promosi produk-produk lokal.