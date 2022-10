Tribunlampung.co.id, Jakarta - Kebahagiaan menyelimuti pemain Chelsea Marc Cucurella yang bakal dikaruniai calon anak ketiga.

Kabar pemain Chelsea Marc Cucurella dikaruniai calon anak ketiga dibagikan lewat laman instagramnya @cucurella3.

Pada unggahan tersebut pemain Chelsea Marc Cucurella berpose bersama istrinya Claudia Rodriguez yang tengah mengandung anaknya.

"Baby number 3 on the way (bayi nomor 3 sedang dalam perjalanan)," kata Marc Cucurella seperti dikutip pada laman instagramnya, Rabu (12/10/2022).

Claudia Rodriguez pun tengah memegang hasil USG janinnya.

Sontak unggahan tersebut dibanjiri komentar para pemain Chelsea mengucapkan selamat.

Baca juga: Pemilik Chelsea Todd Boehly Beli Perusahaan Jet Pribadi, Kabar Baik untuk The Blues

Baca juga: Pemilik Chelsea Todd Boehly Beli Perusahan Jet Pribadi, Kabar Baik Buat Skuad Graham Potter

"Congratulations," ucap Reece James.

"Congrats bro," kata Ben Chilwell.

"Congrats bro!," ujar Mason Mount.

Kai Havertz dan Kalidou Kalibaly pun mengirimkan emotikon hati.

Sebagai informasi, ia telah dikaruniai dua orang putra yaitu Mateo Cucurella Rodrigues dan Rio Cucurella Rodriguez.

Claudia Rodriguez satu tahun lebih muda dari Marc dan lahir pada 21 September 1999.

Mereka mulai berkencan pada Maret 2018, ketika Marc bermain untuk Barcelona B.

Satu tahun kemudian, mereka mengumumkan bahwa anak pertama mereka akan lahir.

Baca juga: Transfer Pemain Chelsea, Graham Potter Kepincut Gelandang AC Milan Ismael Bennacer

Baca juga: Hasil AC Milan vs Chelsea, Impian Aubameyang Cetak Gol di San Siro Jadi Nyata