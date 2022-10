Sinopsis Drama Korea Terbaru Unlock The Boss, Drakor Thriller Park Sung Woong

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak sinopsis drama Korea terbaru Unlock The Boss (2022) yang dibintangi Park Sung Woong.

Banyak para penggemar K-drama mencari sinopsis drama Korea terbaru Unlock The Boss yang mendapuk aktor Park Sung Woong jadi bintang utama.

Berdasarkan sinopsis drama Korea terbaru Unlock The Boss, drakor ini merupakan adaptasi webtoon.

Rencananya drama Unlock The Boss akan tayang pada 30 November 2022.

Drama ini mengusung genre thriller, misteri dan fantasi.

Unlock The Boss akan tayang dengan jumlah 12 episode dan tayang di saluran ENA.

Drama ini akan tayang tiap Kamis dan Jumat.

Lee Chul Ha merupakan sutradara yang menggarap drama ini.

Lee Chul Ha sebelumnya menggarap beberapa film Korea seperti OK! Madam, Insane, The Haunted House Project, Story of Wine, dan Love Me Not.

Drama ini ditulis langsung oleh Park Sung-Hyun (webcomic) dan Kim Hyeong-Min.

Berikut sinopsis drama Korea Unlock The Boss

Kim Sun-Joo (Park Sung-Woong) adalah seorang pengembang dan pendiri dan CEO dari sebuah perusahaan IT.

Suatu hari, tiba-tiba dia dikejar oleh seseorang yang mencoba membunuhnya.

Dia ditikam oleh orang itu dan saat dia merasakan kematian menjulang, dia merasa rohnya tersedot ke dalam ponselnya.

