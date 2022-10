13 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Romantis Im Si Wan, Ada Drakor Thirty Nine

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut rekomendasi drama Korea terbaru romantis dibintangi Im Si Wan termasuk drakor Thirty Nine.

Beberapa rekomendasi drama Korea terbaru romantis milik Im Si Wan memudahkan penggemar menonton drakornya.

Adapun rekomendasi drama Korea terbaru romantis yang menampilkan aktor Im Si Wan biasanya mencetak rating tinggi, seperti Thirty Nine.

Diketahui Im Si Wan didapuk sebagai pemeran utama pada drakor terbaru I Don't Want To Do Anything.

Rencananya drama ini akan tayang pada November 2022.

Drama ini dibintangi oleh Im Si Wan dengan beradu akting dengan Seol Hyun.

Drama tersebut merupakan drama adaptasi dari webtoon.

Drama ini digarap langsung oleh sutradara Lee Yoon Jung dan Hong Moon Pyo.

Lee Yoon Jung sebelumnya menggarap drama Korea The Lies Within, Cheese in the Trap, Heart to Heart, Golden Time, Triple, Coffee Prince, MBC Best Theater dan Six Love Stories.

Naskah asli drama ini ditulis oleh Joo Young Hyun (webcomic), Hong Moon Pyo dan Lee Yoon Jung.

Drama ini bergenre drama romantis dan kehidupan.

I Don't Want To Do Anything akan tayang dengan jumlah 12 episode.

Drakor ini tayang tiap Jumat dan Sabtu disaluran televisi ENA.

I Don't Want To Do Anything aman ditonton untuk usia 15 tahun ke atas.

