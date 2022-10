Agung Nugraha Ternyata Tak Sabar Ingin Nikahi Kiki Amalia

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Agung Nugraha ternyata sudah tak sabar ingin nikahi Kiki Amalia.

Agung Nugraha menyampaikan hal tersebut jadi bintang tamu dalam program acara Pagi Pagi Ambyar.

Keinginan Agung Nugraha ingin nikahi Kiki Amalia itu juga sempat disampaikan ke teman-temannya.

"'Aduh pengin banget deh nikah sama Kiki'. Diomongin ke teman-temannya," tuturnya dikutip dari kanal YouTube Official Trans TV, Sabtu (22/10/2022).

Selain itu, lanjut Kiki, dirinya sempat membuat Agung Nugraha kecewa. Pasalnya, dulu dia lebih memilih untuk bersama pesepak bola Markus Horison.

"Jadi dia (Agung) itu pernah lihat aku di tv sama mantan, terus 'Kok dia nikahnya sama dia sih, kenapa nggak sama gue aja', dia ngomong gitu," ujarnya lagi.

Namun kini, keinginan Agung Nugraha terwujud. Dia akan segera menikahi Kiki Amalia.

Rencananya, mereka akan menggelar akad nikah pada 27 November 2022.

"Insha Allah bulan depan (menikah)," ungkap Kiki membocorkan.

Lebih lanjut, Kiki Amalia mengatakan sebenarnya sudah merasakan hal berbeda dengan Agung Nugraha sejak pertemuan pertama.

Dia seakan jatuh cinta pada pandangan pertama dengannya.

"Ada teman yang ngenalin. Udah gitu dari pertama kenal langsung punya rasa yang beda."

"Kayak pertama kali love at the first sight gitu, gimana sih rasanya kayak geli-geli di perut gitu. Happy," pungkasnya.

Kendati demikian, Kiki Amalia berujar sempat meragukan Agung Nugraha lantaran teringat akan masa lalunya bersama Markus Horison yang gagal.

Baca juga: Catherine Wilson Nikah dengan Mantan Tunangan Shinta Bachir, Kaget Sih