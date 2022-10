Drama Korea Terbaru Alchemy of Souls 2 Tayang Desember 2022, Ada Go Yoon Jung

Serial drama Korea terbaru Alchemy of Souls 2 (2022) dibintangi Go Yoon Jung.

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Serial drama Korea terbaru Alchemy of Souls 2 (2022) bakal tayang pada 10 Desember mendatang.

Jadwal penayangan drama Korea terbaru Alchemy of Souls 2 dikonfirmasi langsung oleh tvN.

Nantinya, drama Korea terbaru Alchemy of Souls 2 bertabur aktor dan aktris kenamaan Korea Selatan.

Tiga di antaranya Go Yoon Jung, Hwang Min Hyun, Yoo In Soo, dan lainnya.

Ditulis oleh duo penulis skenario terkenal yang dikenal sebagai Hong Sisters, “Alchemy of Souls” adalah drama roman fantasi berlatar negara fiksi Daeho, sebuah negara yang tidak ada dalam sejarah atau di peta.

Drama ini bercerita tentang karakter yang nasibnya menjadi bengkok karena sihir yang menukar jiwa orang.

Bagian 1 dari "Alchemy of Souls" ditayangkan dari 18 Juni hingga 28 Agustus, mencatat rating pemirsa nasional rata-rata tertinggi sebesar 9,3 persen.

Bagian 2 dari “Alchemy of Souls” terdiri dari 10 episode, dan alih-alih Jung So Min, yang memerankan Mu Deok di Bagian 1, pemeran utama wanita adalah Go Yoon Jung sebagai Nak Soo.

Sinopsis Alchemy of Souls Part 1

Drama Korea Alchemy of Souls merupakan drama roman fantasi tvN baru yang mengambil latar negara fiksi bernama Daeho.

Negara tersebut diketahui tidak ada di dalam sejarah atau bahkan peta.

Akan tetapi, di sana terdapat seorang penyihir yang menguasai teknik sihir terlarang bernama Alchemy of Souls, yang bisa menukar jiwa seseorang.

Salah satu tokoh utamanya adalah Jang Wook (Lee Jae Wook), seorang anak bangsawan yang suka membuat onar.

Ia bertemu dengan Mu-Deok (Jung Seo Min), seorang perempuan bertubuh lemah tetapi punya identitas rahasia sebagai pembunuh bayaran.

