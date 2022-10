Via Vallen Akhirnya Putuskan Janinnya Diangkat, Lemas Butuhkan 4 Kantong Darah

Ilustrasi. Via Vallen dan suami Chevra Yolandi. Via Vallen putuskan mengangkat janinnya. Ia membutuhkan empat kantong darah usai perawatan karena lemas.

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Kesedihan tengah menyelimuti pasangan Via Vallen dan Chevra Yolandi, yang harus merelakan janin calon buah hati pertamanya diangkat.

Beberapa minggu mempertahankan janinnya, kini Via Vallen harus menyerah dan mengikuti saran dokter untuk mengangkat janinnya.

Usai menjalani perawatan, Via Vallen kini masih berada di rumah sakit lantaran masih lemas dan membutuhkan transfusi darah sebanyak empat kantong.

Hal itu terlihat dari unggahan Via Vallen di Instagram pribadinya pada Sabtu (22/10/2022).

Via Vallen yang didampingi suami, Chevra terlihat tengah berada di kamar perawatan rumah sakit.

Dalam video di Insta Story-nya, Via Vallen mengungkapkan kondisi terkininya.

Istri Chevra ini menunjukkan tangannya yang tengah diinfus untuk melakukan transfusi darah.

Dikatakan Via Vallen, kondisi tangannya sampai bengkak karena transfusi darah yang dilakukan.

Via Vallen menyebut ia memerlukan empat kantong darah, usai menjalani perawatan pengangkatan janin calon buah hati pertamanya.

“Tanganku udah bengkak-bengkak ini, transfusi darah udah kantong ketiga masih ada satu kantong lagi,” ungkap Via Vallen dikutip Minggu (23/10/2022).

Selama menjalani perawatan di rumah sakit, Chevra setia menemani sang istri.

Via Vallen mengatakan bahwa suaminya itu adalah penguatnya untuk menghadapi keputusan terberat tersebut.

“Dan let me show you ini dia support system aku. Kalau nggak ada makhluk satu ini nggak ngerti lagi,” ucap Via Vallen yang pipinya langsung dicium Chevra.

“Suamiku support system terdabest,” tulis Via di video yang ia unggah.

