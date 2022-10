10 Drama Korea Terbaru Terpopuler Oktober 2022, One Dollar Lawyer di Puncak

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Simak, berikut ini daftar 10 drama Korea terbaru paling populer di minggu kedua Oktober 2022, ada drakor terbaru One Dollar Lawyer di posisi pertama.

Adapun drama Korea terbaru One Dollar Lawyer menyapu peringkat Drama Korea dan aktor paling populer.

Sementara drama Korea terbaru SBS One Dollar Lawyer mendominasi peringkat minggu ini, untuk drakor terbaru dan aktor paling menarik.

Drakor The Queen’s Umbrella menyusul di peringkat kedua, lalu ada Cheer Up di urutan ketiga, dan The Golden Spoon diperingkat keempat.

Drama lainnya seperti Love in Contract, Bad Prosecutor hingga Blind juga masuk dalam daftar drama yang paling populer.

Minggu ini, drama hit yang dibintangi Namgoong Min naik ke peringkat 1 dalam daftar drama mingguan Good Data Corporation yang paling banyak menghasilkan buzz.

Baca juga: 9 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Pembuat Onar, Ada Drakor Bad Prosecutor

Baca juga: 15 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Adaptasi Webtoon, Ada Drakor Populer Golden Spoon

Perusahaan menentukan peringkat setiap minggu dengan mengumpulkan data dari artikel berita, posting blog, komunitas online, video, dan media sosial tentang drama yang sedang ditayangkan atau akan segera tayang.

Simak daftar 10 drama Korea terbaru dan aktor paling populer Oktober 2022, dilansir dari Soompi.com pada Senin (24/10/2022).

Tak hanya “One Dollar Lawyer” berada di puncak daftar drama yang paling menarik perhatian, tetapi Namgoong Min juga naik ke No. 1 dalam daftar pemeran drama yang paling menarik, diikuti oleh lawan mainnya Lee Chung Ah di No. 3.

Semua dari empat tempat teratas dalam daftar aktor drama yang layak mendapat perhatian minggu ini jatuh ke “One Dollar Lawyer” dan “Love in Contract” tvN, yang terakhir berada di peringkat No. 5 dalam daftar drama yang layak mendapat perhatian.

Bintang “Love in Contract” Park Min Young dan Go Kyung Pyo masing-masing naik ke No 2 dan No 4 di daftar aktor.

Serial baru tvN “The Queen’s Umbrella” memulai debutnya di No. 2 dalam daftar drama, dengan pemeran utama wanita Kim Hye Soo memasuki peringkat aktor di No. 5.

“Cheer Up” SBS naik ke No. 3 dalam daftar drama minggu ini, dan bintangnya Han Ji Hyun dan Bae In Hyuk juga masing-masing naik ke No. 7 dan No. 9 di daftar aktor.

MBC “The Golden Spoon” berada di peringkat 4 dalam daftar drama, dan tiga bintangnya masuk 10 besar dalam daftar aktor minggu ini.