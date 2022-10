6 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Romantis yang Tayang Oktober 2022

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak rekomendasi drama Korea terbaru romantis yang tayang pada Oktober 2022, termasuk drakor Cheer Up.

Banyak penggemar mencari rekomendasi drama Korea terbaru romantis Oktober 2022 seperti drakor Cheer Up.

Pasalnya, rekomendasi drama Korea terbaru romantis Oktober 2022 punya plot cerita menarik dari beragam genre.

Berikut ini Tribunlampung.co.id merangkumnya untuk Anda.

1. Cheer Up (2022)

Drama ini tayang perdana pada 3 Oktober 2022 di saluran SBS.

Baca juga: 9 Rekomendasi Drama Korea, Drakor Trolley Banyak Dicari Penggemar

Baca juga: 14 Rating Drama Korea Terbaru Oktober 2022, The Law Café Tetap Nomor 1

Adapun drakornya bergenre komedi, romantis dan anak muda.

Sementara pemerannya yaitu Han Ji Hyun dan Bae In Hyuk.

Sinopsis drama ini yaitu Do Hae Yi yang cerdas dan rajin adalah seorang mahasiswa di Universitas Yeonhee.

Karena situasi keuangan keluarganya yang buruk, dia memprioritaskan mencari uang daripada sekolah.

Dia lantas berjuang untuk sekolah, mimpi, dan cintanya.

2. May I Help You (2022)

Drama bergenre fantasi dengan bumbu komedi romantis tayang perdana pada 19 Oktober 2022 di saluran MBC.

Adapun pemeran utamanya yaitu Hyeri dan Lee Jun-Young.

Baca juga: Sinopsis Drama Korea Terbaru Daily Dose of Sunshine Dibintangi Park Bo Young

Baca juga: 9 Rekomendasi Drama Korea tentang Pernikahan, Ada Drakor Park Hee Soon