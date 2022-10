15 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Tema Romantis, Ada Please Send Me A Fan Letter

Foto ilustrasi, poster drakor terbaru. Berikut ini, 15 rekomendasi drama Korea terbaru bertema romantis, ada drakor terbaru berjudul Please Send Me A Fan Letter yang dibintangi Yoon Park.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak berikut ini, 15 rekomendasi drama Korea terbaru bertema romantis, ada drakor terbaru berjudul Please Send Me A Fan Letter yang dibintangi Yoon Park.

Adapun drama Korea terbaru atau drakor terbaru Yoon Park berjudul Please Send Me A Fan Letter akan tayang pada 26 November 2022.

Dalam drama Korea terbaru atau drakor terbaru Please Send Me A Fan Letter, Yoon Park akan beradu peran dengan aktris cantik Sooyoung SNSD.

Diketahui, beberapa rekomendasi drama Korea terbaru romantis milik Yoon Park memudahkan penggemar menonton drakornya.

Adapun rekomendasi drama Korea terbaru romantis yang menampilkan aktor Yoon Park biasanya mencetak rating tinggi.

Drama ini bergenre komedi romantis.

Drama milik Yoon Park ini tayang 4 episode di MBC.

Drama ini akan tayang tiap hari Sabtu.

Berikut rekomendasi drama korea terbaru romantis Yoon Park selain drama Please Send Me A Fan Letter

1. Gaus Electronics (2022).

2. Forecasting Love and Weather (2022).

3. You Are My Spring (2021).

4. Birthcare Center (2020).

5. Search (2020).

6. Mystic Pop-up Bar (2020).

