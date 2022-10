Sinopsis Drama Korea Terbaru New Love Playlist, Drakor Terbaru Oh Yoo Jin

Ilustrasi poster drakor. Simak sinopsis drama Korea terbaru New Love Playlist (2022) yang diperankan oleh Oh Yoo Jin.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak sinopsis drama Korea terbaru New Love Playlist (2022) yang diperankan oleh Oh Yoo Jin.

Banyak penggemar mencari tahu sinopsis drama Korea terbaru New Love Playlist yang tayang November mendatang.

Berdasarkan sinopsis drama Korea terbaru New Love Playlist, drakor Oh Yoo Jin ini akan menceritakan kisah mahasiswa selama pandemi COVID-19.

Diketahui Oh Yoo Jin memerankan drama terbarunya New Love Playlist setelah drama terakhirnya Seasons of Blossom.

Drama New Love Playlist rencananya akan tayang pada 16 November 2022.

Drama ini bergenre romantis dan kehidupan remaja.

New Love Playlist disutradarai langsung oleh Kang Min Kyung.

Kang Min Kyung juga memproduseri beberapa drama korea sebelumnya Let Me Off The Earth.

Naskah asli drama ini ditulis oleh Choi Yo Ji.

Choi Yo Ji menulis beberapa drama sebelumnya yaitu Re-Feel: If Only, Pop Out Boy!, The Guilty Secret, Love Playlist: Season 4 dan Want More 19.

Sinopsis drama korea terbaru New Love Playlist.

Melansir dari Soompi, Web drama “New Love Playlist” merupakan sekuel dari serial “Love Playlist” yang tayang selama empat musim dari 2017 hingga 2019.

“New Love Playlist” akan menceritakan kisah mahasiswa selama pandemi COVID-19 dan bagaimana mereka menghadapinya.

Perasaan cinta dalam waktu yang tak terbayangkan dan sulit.

