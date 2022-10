11 Rekomendasi Drama Korea Terbaru tentang Single Parent, Ada Drakor Sooyoung SNSD

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut rekomendasi drama Korea terbaru tentang single parent, termasuk drakor milik Sooyoung SNSD.

Diketahui, Sooyoung SNSD didapuk sebagai pemeran utama pada drakor Please Send Me A Fan Letter yang juga diperankan oleh Yoon Park.

Drama ini mengisahkan tentang orang tua tunggal yang diperankan oleh Yoon Park.

Rencananya drama tersebut akan tayang pada 26 November 2022.

Drama ini berjumlah 4 episode dan tayang di MBC.

Please Send Me A Fan Letter akan tayang tiap Sabtu dengan durasi 60 menit per episode.

Selain drakor milik Sooyoung SNSD ini, berikut drakor yang mengisahkan tentang single parent, diantaranya :

1. Angry Mom (2015).

2. Reply 1988 (2015).

3. One Spring Night (2015).

4. Five enough (2016).

5. Marriage Contract (2016).

