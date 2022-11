7 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Romantis, Ada Drakor Chae Jong Hyeop

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak rekomendasi drama Korea terbaru romantis yang dibintangi oleh aktor Chae Jong Hyeop.

Biasanya rekomendasi drama Korea terbaru romantis dibintangi Chae Jong Hyeop mencetak rating tinggi.

Agar tak penasaran, berikut rekomendasi drama Korea terbaru romantis dibintangi Chae Jong Hyeop yangwajib diikuti.

Diketahui Chae Jong Hyeop didapuk sebagai pemeran utama pada drakor terbaru Unlock The Boss.

Drakor Unlock The Boss akan tayang pada 30 November 2022.

Drama ini merupakan hasil adaptasi dari webtoon.

Rencananya Unlock The Boss akan tayang dengan jumlah 12 episode.

Drama ini akan tayang di ENA tiap Kamis dan Jumat.

Unlock The Boss digarap langsung oleh sutradara Lee Chul-Ha.

Lee Chul-Ha juga menyutradarai beberapa film Korea sebelumnya yaitu OK! Madam, Insane, The Haunted House Project, Story of Wine dan Love Me Not.

Sedangkan naskah asli drama ini ditulis oleh Park Sung-Hyun (webcomic) dan Kim Hyeong-Min.

Sekilas tentang Chang Jong Hyeop.

Chang Jong Hyeop merupakan aktor asal Korea Selatan.

Ia lahir pada 9 Mei 1993.

