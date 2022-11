Rating Drama Korea Terbaru November 2022, Bad Prosecutor Episode 9 Terbaik

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Simak berikut ini, rating drama Korea terbaru untuk November 2022, drakor terbaru Bad Prosecutor episode 9 catat peringkat terbaik.

Diketahui, rating drama Korea terbaru atau drakor terbaru Bad Prosecutor selalu naik turun.

Dilansir Soompi.com pada Kamis (3/11/2022), rating drama Korea terbaru atau drakor terbaru Bad Prosecutor, pada November 2022, mencatat peringkat terbaik untuk penayangan episode 9.

Sementara rating drama Korea terbaru Love in Contract stabil, sama seperti episode minggu lalu.

Drama Korea terbaru Love for Suckers dan May I Help You tidak akan tayang minggu ini karena tragedi Itaewon.

Berikut rating drama drakor selengkapnya.

1. Bad Prosecutor (2022)

Drama Korea Bad Prosecutor terus mendominasi drama di Rabu-Kamis, drama ini mencatat peringkat terbaik di penayangan 2 November 2022.

Menurut Nielsen Korea, episode 9 dari "Bad Prosecutor" KBS2 mengumpulkan 6,3 persen rating pemirsa selama siaran 2 November, menetapkan yang terbaik pribadi baru untuk drama.

Ini adalah peningkatan 0,7 persen dalam peringkat dibandingkan dengan skor minggu lalu sebesar 5,6 persen, yang juga merupakan rekor tertinggi drama sepanjang masa sebelumnya.

2. Love In Contract (2022)

Episode terbaru "Love in Contract" tvN mencapai rating pemirsa sebesar 2,8 persen di episode 13, yang sama dengan rekor episode sebelumnya.

Sementara di episode 12 mencetak rata-rata 2,8 persen.

Love In Contract adalah komedi romantis baru tentang layanan yang menyediakan istri palsu untuk orang lajang yang membutuhkan pasangan untuk dibawa ke pertemuan sosial.