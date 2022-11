Pemain Chelsea Kepa Arrizabalaga Masuk Nominasi Pemain Terbaik Liga Primer

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Pemain Chelsea Kepa Arrizabalaga masuk nominasi pemain terbaik pada Liga Primer bulan Oktober 2022 ini.

Berkat pemainannya yang ciamik, pemain Chelsea Kepa Arrizabalaga dinominasikan sebagai pemain terbaik di Liga Primer.

Pemain Chelsea Kepa Arrizabalaga masuk nominasi sebagai pemain terbaik Liga Primer setelah beberapa kali memperkuat The Blues pada pertandingan Liga Inggris.

Dijuluki kiper termahal, Kepa mampu membuktikan performanya.

Setelah Chelsea telah menjalani enam laga Liga Inggris, Kepa Arrizabalaga pun terpilih untuk nominasi sebagai pemain terbaik di Liga Primer.

Dilansir dari laman resmi Chelsea, performa apik pemain asal Spanyol itu menjaga clean-sheet dengan ketiga pencegahannya terjadi secara berurutan melawan Wolves, Aston Villa dan Brentford.

Ia juga membuat tujuh penyematan pada saat melawan Aston Villa.

Eks kiper Athletic Bilbao melakukan penyelamatan terbanyak tanpa kebobolan dalam karirnya Liga Primer.

Tak hanya itu, Kepa juga melakukan lima penyelamatan atau lebih dalam tiga pertandingan berbeda dan hanya kebobolan lima gol sepanjang bulan.

Ia hanya mengalami satu kekalahan dalam enam pertandingan lanjutan Chelsea.

Pemain berusia 28 tahun itu merupakan satu-satunya pemain yang sering tampil di bawah asuhan Graham Potter.

Terlihat pada postingan instagram Premier League yang mengunggah video dengan foto beberapa pemain terbaik bulan ini, salah satunya adalah Kepa.

"Which October start gets your vote for @easportsfifa, Player of The Month? (bintang Oktober mana yang mendapatkan suara Anda untuk Pemain Terbaik Bulan Ini?" tulis akun resmi Premier League pada Kamis (3/11/2022).

Diketahui Kepa juga bersaing dengan pemain lainnya.

