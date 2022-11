14 Rating Drama Korea Terbaru November 2022, Bad Prosecutor Turun di Episode 11

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Simak berikut ini, rating drama Korea terbaru untuk November 2022, drakor terbaru Bad Prosecutor tetap berada di puncak meski mengalami penurunan rating di episode 11.

Diketahui, drama Korea terbaru atau drakor terbaru Bad Prosecutor tetap paling banyak ditonton, meski ratingnya mengalami penurunan.

Di sisi lain, drama Korea terbaru atau drakor terbaru berjudul May I Help You juga mengalami penurunan di episode 5, setelah sempat tak tayang minggu lalu.

Sementara drama Korea terbaru Love in Contract naik signifikan di minggu terakhir penayangan.

Sedangkan drakor Love is For Suckers ratingnya stabil seperti episode sebelumnya untuk episode 9.

Berikut rating drama drakor selengkapnya dilansir dari Nielsen Korea pada Kamis (10/11/2022).

1. Bad Prosecutor (2022)

Drakor yang dibintangi oleh D.O. EXO masih menjadi drama Rabu-Kamis yang paling banyak ditonton.

Meskipun, rating drakor Bad Prosecutor mengalami penurunan di 4,7 persen untuk episode 11.

Sementara di episode 10, Bad Prosecutor mencetak peringkat nasional rata-rata 6,2 persen.

2. Love In Contract (2022)

Drakor yang dibintangi Park Min Young ratingnya perlahan naik di angka 3,1 persen untuk episode 15.

Love in Contract tvN naik ke peringkat nasional rata-rata 2,9 persen menjelang minggu terakhir penayangannya.

Love In Contract adalah komedi romantis baru tentang layanan yang menyediakan istri palsu untuk orang lajang yang membutuhkan pasangan untuk dibawa ke pertemuan sosial.