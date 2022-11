Lima Alasan Gisel Membuka Hati untuk Rino Soedarjo

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Gisella Anastasia atau Gisel ungkap alasan membuka hati untuk Rino Soedarjo.

Gisel mengungkap hal tersebut di akun Tiktoknya.

Mantan istri Gading Marten itu mengaku dirinya dan Rino Soedarjo memiliki satu visi.

Gisella Anastasia atau Gisel mulai berani tampil mesra bersama Rino Soedarjo.

Sebelumnya, Gisel mengaku belum berani mengungkap siapa sosok pria yang tengah dekat dengan dirinya.

Namun, akhirnya Gisel berani go public saat Rino Soedarjo ulang tahun ke-40.

Gisel bahkan jadi orang yang memiliki ide untuk membuat pesta kejutan untuk Rino Soedarjo.

"I just want to dedicate this post to all of you guys who made it there and all of you who wishes me well

And a very special thanks to a special person who made this all possible. Thank you for being who you are and for being so special in my life (emoji hati) @gisel_la," tulis @rinosoedarjo untuk Gisel.

Gisel lantas menjawab dengan sapaan sayang.

"Happy bday once again dear @rinosoedarjo

May Holy Spirit lead you in every part of your life..

Bring you comfort, peace, joy, and love," tulis @gisel_la.

Gisel lantas mengungkapkan alasan berani membuka hati pada sosok Rino Soedarjo.

