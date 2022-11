Rating Drama Korea Terbaru November 2022, Episode Akhir Bad Prosecutor

Tribunlampung.co.id – Bad Prosecutor mencatatkan yang terbaik dengan perolehan 6,3 persen saat penayangannya berakhir di episode 12 dalam rating drama Korea terbaru.

Pun demikian dengan drama Korea Love in Contract juga menutup episode akhirnya dengan angka 3,1 persen.

Sementara drama Korea terbaru May I Help You perlahan mulai naik di episode 6.

Sedangkan drakor Love is For Suckers, ratingnya stabil atau sama dengan episode sebelumnya.

Berikut rating drama drakor selengkapnya dilansir dari Nielsen Korea pada Jumat (11/11/2022).

1. Bad Prosecutor (2022)

Drakor Bad Prosecutor menutup penayangan episode akhir dengan rating yang baik yakni 6,3 persen.

Rating drakor Bad Prosecutor sempat mengalami penurunan di 4,7 persen untuk episode 11.

Sementara di episode 10, Bad Prosecutor mencetak peringkat nasional rata-rata 6,2 persen.

2. Love In Contract (2022)

Love in Contract akhirnya menyelesaikan episode terakhirnya dengan rating 3,1 persen.

Angka tersebut sama dengan rating yang didapatkan pada episode 15 yakni 1,3 persen.

Love In Contract adalah komedi romantis baru tentang layanan yang menyediakan istri palsu untuk orang lajang yang membutuhkan pasangan untuk dibawa ke pertemuan sosial.

3. May I Help You (2022)