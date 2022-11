Foto ilustrasi D.O EXO di drakor terbaru Bad Prosecutor. Sinopsis Drama Korea Terbaru Bad Prosecutor Episode 12, Kisah D.O EXO Resmi Tamat

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Resmi tamat, sinopsis drama Korea terbaru Bad Prosecutor episode 12 tetap menjadi buruan para penggemar.

Hal ini karena melalui sinopsis drama Korea terbaru Bad Prosecutor episode 12, pemirsa bisa melihat akhir cerita D.O EXO sebagai pemeran utama meneggakan keadilan melawan kejahatan.

Berdasarkan sinopsis drama Korea terbaru episode 12, Jaksa Jin Jung (D.O EXO) bekerja sama dengan Jaksa Oh Do Hwan (Ha Joon) untuk menjebloskan Seo Hyun Kyu (KIm Chang Wan).

Sebab Jaksa Oh kini sudah memihak Jin Jung. Dia bahkan bersedia membantu rekannya di Kantor Kejaksaan Wilayah Seoul Pusat itu.

Pada drakor terbaru Bad Prosecutor episode sebelumnya juga Jin Jung mengatakan bahwa Jaksa Oh merupakan kartu tersembunyinya.

Hal ini karena Jin yakin tahu semua kekuatan dan senjata Seo Hyun Kyu ada di tangan Jaksa Oh.

Demi mengelabui Seo Hyun Kyu, kedua jaksa tersebut tetap bersikap seperti biasanya.

Jin Jung dan Oh Do Hwan juga mempertahankan sikap yang tidak akur dengan bertengkar di depan sang penjahat.

Bahkan supaya lebih meyakinkan, Jaksa Oh menodongkan pistol ke rekannya, Jaksa Jin.

Sayangnya, arah pistol tersebut kemudian berubah.

Oh Do Hwan tak lagi ingin menembak Jin Jung, melainkan Seo Hyun Kyu.

Seo Hyun Kyu kemudian ditangkap dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan kejinya.

Akan tetapi, dia tetap santai meski sudah ditangkap.

Pasalnya, Seo Hyun Kyu percaya bukti yang dibawa oleh kedua jaksa tersebut masih belum cukup membuktikan dirinya terlibat dalam kasus pembunuhan.

Namun tanpa sepengetahuannya, Jin Jung dan Oh Do Hwan punya kejutan lain untuknya.

Lantas seperti apa kelanjutan kisah mereka?

Kejutan apa yang akan diberikan kedua jaksa tersebut untuk Seo Hyun Kyu?

Saksikan akhir kisah D.O EXO dalam menegakkan keadilan di drama Korea terbaru Bad Prosecutor episode 12.

Serial ini tayang di Viu, setiap Kamis dan Jumat. (Tribunlampung.co.id/Virginia Swastika)