Promo Jimin's Chandra Tanjungkarang Bandar Lampung sampai 16 November 2022

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Chandra Superstore Bandar Lampung menggulirkan Promo Jimin's alias Jadi Minggu Ini Sale.

Menurut Bagian Promosi Chandra Superstore Tanjungkarang, Bandar Lampung Mona Wijaya mengatakan, periode promo Jimin's berlaku sejak 12-16 November 2022.

"Ada produk Softener sekali bilas, shampoo gel, hingga Silver Queen yang dijual dengan harga promo spesial," kata Mona saat jelaskan Jimin's di Chandra Superstore Bandar Lampung kepada Tribunlampung.co.id, Minggu (13/11/2022).

Produk Soklin Softener Sekali Bilas Fine Pouch ukuran 1.500 ml dijual Rp 31.900 per pc dari sebelumnya Rp 49.500 per pc.

Untuk promo Soklin Softener ini berlaku di semua Chandra Superstore.

Lalu Soklin Liq Detergent Violet Pouch 1.600 ml all variant per pc dijual Rp 33.900 dari sebelumnya Rp 41.500.

"Kodomo Shampoo Gel Strawberry botol 200 ml per pc dijual Rp 11.900 dari Rp 14.900," ujarnya.

Hit Lily Blossom 600 ml dijual Rp 32.500 dari Rp 41.700 per pc.

Untuk teman bersantai, juga ada promo spesial Silver Queen Cashew dan Almond.

"Ukuran 58 gram Rp 12.100 dari harga normal Rp 15.200 per pc," kata dia.

Selera Pedas ABC Mie Gulai Ayam Pedas 70 gram Rp 1.950 per pc dari harga normal Rp 2.200 per pc.

Ada juga Diamond Ice Cream 700 ml all variant Rp 33.900 per pc dari normalnya Rp 39.900 per pc.

Dua Kelinci Kacang 400 gram Rp 27.800 per pc dari normalnya Rp 30.950 per pc.

Produk promo tersebut bisa didapatkan di semua Chandra Superstore dan Chamart.