The Virgin Meriahkan Panggung Malam Penutupan Lampung Fair 2022

Grup band The Virgin saat tampil di hadapan penonton dalam closing ceremony Lampung Fair 2022 di PKOR Way Halim, Bandar Lampung, Lampung, Senin (14/11/2022) malam. Gelaran Lampung Fair 2022 telah sukses diselenggarakan sejak 29 Oktober hingga 14 November 2022.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Grup band The Virgin turut memeriahkan acara penutupan even Lampung Fair 2022 yang digelar di kompleks PKOR Way Halim, Bandar Lampung.

Gelaran Lampung Fair 2022 di PKOR Way Halim, Bandar Lampung, telah sukses diselenggarakan sejak 29 Oktober hingga 14 November 2022.

Di hari terakhir even Lampung Fair 2022, Senin (14/11/2022), digelar pula acara closing ceremony di panggung utama.

Pantauan Tribunlampung.co.id, grup band The Virgin mulai tampil tepat pukul 21.00 WIB.

The Virgin menyanyikan banyak lagu andalannya, satu di antaranya yakni berjudul Belahan Jiwa.

Di sela-sela bernyanyi, The Virgin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Lampung Fair 2022 yang telah mengundang mereka untuk tampil.

The Virgin juga mengucapkan terima kasihnya kepada Virginity (sebutan untuk fans The Virgin) yang telah datang.

"Kami senang bisa bertemu dan bernyanyi di hadapan Virginity yang datang ke Lampung Fair," ucap Mita, vokalis The Virgin.

Acara closing ceremony ini dihadiri Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim, anggota Forkopimda Lampung, Bupati dan Walikota se-Lampung, DPP Apindo Lampung dan jajarannya, Perbankan, BUMN, BUMD, dan Kepala Instansi Vertikal.

Closing Ceremony ini juga dihadiri para pengunjung Lampung Fair 2022.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim mengucapkan terima kasih kepada DPP Apindo Lampung dan pihak-pihak yang telah mendukung penyelenggaraan Lampung Fair 2022 dengan tema Lampung sebagai gerbang dunia bisnis di Pulau Sumatera.

Wanita yang akrab disapa Nunik itu berharap semoga penyelenggaraan Lampung Fair 2022 bisa bermanfaat bagi dunia bisnis untuk memperkenalkan produk-produk unggulannya.

Nunik juga berharap semoga tahun depan dan tahun-tahun berikutnya Lampung Fair 2022 bisa kembali terlaksana.

Sesuai memberikan sambutan, Nunik secara resmi menutup Lampung Fair 2022