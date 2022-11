11 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Action yang Dibintangi Son Suk Ku

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak 11 rekomendasi drama Korea terbaru action yang diperankan aktor Son Suk Ku.

Banyak penggemar mencari rekomendasi drama Korea terbaru action Son Suk Ku, mengingat aktingnya yang mumpuni.

Terlebih rekomendasi drama Korea terbaru action Son Suk Ku juga memiliki plot cerita yang tak kalah menarik dibandingkan dengan serial lain.

Son Suk Ku didapuk menjadi pemeran utama pada drakor terbaru berjudul Casino.

Mengusung genre action dan kriminal, Casino akan tayang 16 episode di kanal Disney+ Hotstar.

Drakor ini digarap langsung oleh sutradara sekaligus penulis Kang Yoon Sung.

Kang Yoon Sung juga menyutradarai beberapa drama sebelumnya yaitu Kingdom: Crown Prince dan film layar lebar The Roundup, Long Live The King, The Outlaws, dan Last Concert.

Drakor ini juga dibintangi oleh aktor senior Choi Min Sik.

Sekilas tentang Son Suk Ku merupakan aktor asal Korea Selatan.

Son Suk Ku lahir pada tanggal 7 Februari 1983.

Son Suk Ku adalah aktor Korea Selatan di bawah SBD Entertainment.

Pada tahun 2017, ia membuat debut dramanya dengan penggambaran ikonik Detektif Mun di Netflix's "Sense8", sebuah acara televisi Amerika.

Sebelumnya, ia pernah tampil di film Korea tahun 2015, "Black Stone". Dia berbicara bahasa Inggris dengan lancar dan melakukan tinju.

Dia telah berperan, bersama dengan aktor terkenal Jung Hae In dalam produksi Netflix tahun 2020 "D.P Dog Day", diadaptasi dari webtoon dengan judul yang sama.

