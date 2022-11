Cueki Ajakan Tos Song Joong Ki, Arsy Hermansyah Jadi Sorotan

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Anak Ashanty, Arsy Hermansyah jadi sorotan setelah cueki ajakan tos aktor Korea Selatan, Song Joong Ki.

Diketahui Song Joong Ki sempat mengundang Arsy Hermansyah ke atas panggung ketika menghadiri acara jumpa fans yang digelar produk skincare Scarlett Whitening, pada Sabtu (26/11/2022) lalu.

Song Joong Ki memang menjadi brand ambassador dari brand kecantikan milik Felicya Angelista tersebut.

Menariknya dalam perhelatan itu, Arsy Hermansyah tiba-tiba diajak naik panggung oleh sang aktor.

"So cute. Hey, please come here," puji Song Joong Ki ke Arsy dari kejauhan yang langsung membuat heboh, dikutip dari kanal YouTube The Hermansyah A6, Senin (28/11/2022).

Mengenakan dress panjang tanpa lengan berwarna hijau, Arsy pun naik ke panggung.

Sebelum benar-benar berada di sampingnya, Song Joong Ki kembali memuji adik tiri Aurel Hermansyah.

"So cute," kata dia lagi.

Anak Anang Hermansyah itu pun kemudian berfoto bersama dengan sang pemain drakor terbaru Reborn Rich.

Namun setelah selesai berfoto, Arsy Hermansyah cueki Song Joong Ki saat akan diajak tos bareng.

Padahal aktor 37 tahun itu sudah mengangkat tangannya di depan anak Ashanty dan menunggu untuk dibalas.

"Thank you," kata Song Joong Ki dengan tangan masih terangkat.

Akan tetapi, Arsy justru seperti akan kabur begitu saja saking gugupnya bertemu artis Korea Selatan itu secara langsung.

Kendati demikian, Felicya Angelista selaku pemilik Scarlette Whitening yang juga berada di panggung membantu Arsy Hermansyah menyadari ajakan Song Joong Ki.

