Kogi NFT Kompas Gramedia Ajak Anak Rasakan Pengalaman Baru Mengenal Dunia Web3

Kognisi edu-platform (Kogi NFT) Kompas Gramedia menggelar acara Kogi’s Weekend to the Future yang digelar secara daring dan langsung untuk tumbuhkan kreativitas anak.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Kogi NFT perpanjangan dari Kognisi edu-platform milik Kompas Gramedia menggelar acara luring bertajuk “Kogi’s Weekend to the Future”.

Acara “Kogi’s Weekend to the Future” dari Kogi NFT Kompas Gramedia digelar pada Sabtu, 3 Desember 2022 di PDS HB Jassin, Perpustakaan Jakarta pukul 13.00 WIB.

Melalui acara Kogi’s Weekend to the Future ini, Kogi NFT Kompas Gramedia memamerkan karya dari para seniman yang sudah bergabung dalam derivative campaign.

Dalam acara itu diselenggarakan berbagai aktivitas untuk anak agar dapat mengenal teknologi Web3.

Setiap anak bisa memilih aktivitas yang mereka sukai mulai dari menggambar, melukis, atau yang lainnya.

Anak-anak bisa bebas berkreasi sesuka hati melalui aktivitas yang akan disediakan, tentunya hal ini tidak akan membuat anak bosan bukan?

Tidak hanya itu, hasil karya setiap anak akan di-minting lalu tersimpan di dalam blockchain dan menjadi milik mereka selamanya.

Acara ini bisa menjadi pilihan tepat bagi orangtua yang ingin mengajak anaknya untuk menghabiskan akhir minggu selain di mall.

Selain bisa berkreasi dan berkolaborasi, orangtua dan anak bisa belajar mengenai Web3 serta NFT.

Untuk generasi muda jangan khawatir akan ada pameran dari berbagai seniman asal Indonesia yang sudah bergabung dengan kami untuk membuat Kogi versi mereka sendiri.

Pameran ini akan berisi berbagai instalasi dengan koleksi karya para seniman lokal Indonesia yang bergabung pada kampanye #SayItWithColour sebelumnya.

Melalui pameran Kogi NFT ingin menunjukkan hasil dari salah satu napas teknologi Web3 yaitu kolaborasi.

Jika pengunjung tertarik juga bisa melakukan minting secara langsung pada karya tersebut.

Selagi menunggu anak mengikuti aktivitas yang disediakan, para orangtua bisa berkeliling pameran yang berisi berbagai instalasi.