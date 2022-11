Pengendara Motor Tewas Usai Tabrak Truk Bermuatan 41 Motor di Pringsewu Lampung

Tribunlampung.co.id, Pringsewu - Lagi, kecelakaan lalu lintas di Pringsewu, Lampung tewaskan seorang pengendara motor.

Kecelakaan lalu lintas yang menewaskan pengendara motor itu terjadi di Jalan Lintas Barat Sumatera (Jalinbar) KM 34-35 Pekon Tambahrejo, Gadingrejo, Pringsewu, Lampung pada Selasa (29/11/2022) malam.

Kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang pengendara motor di Pringsewu itu melibatkan satu unit sepeda motor Honda Beat No Pol BE 4167 RM dengan satu unit truk Fuso No Pol B 9574 UIO.

Kasat Lantas Polres Pringsewu, Iptu Khoirul Bahri membenarkan kejadian tersebut.

"Betul, Selasa malam terjadi kecelakaan antara sepeda motor dan Fuso yang membuat sepeda motor. Akibat kecelakaan itu, pengendara sepeda motor tewas," kata Khoirul, Rabu (3/11/2022).

Khoirul menjelaskan, sepeda motor Honda Beat dikendarai Budi Satriono (48) warga alamat Desa Pujorahayu, Negeri Katon, Pesawaran, Lampung.

Sementara truk fuso dikemudikan Abastian (52) warga Kelurahan Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur.

Khoirul menjelaskan, kejadian bermula saat truk Fuso bermuatan 41 sepeda motor baru yang dikemudikan Abastian melaju dari arah Bandar Lampung menuju Pringsewu, Lampung.

Saat melintas di lokasi kejadian, dari arah berlawanan datang sepeda motor yang dikemudikan Satrioni melaju dengan kecepatan tinggi.

"Motor tersebut berusaha mendahului beberapa kendaraan roda empat yang melaju di depannya," terangnya.

Lantaran melaju dengan kecepatan tinggi, dan tidak memperhatikan arus lalu lintas dari arah berlawanan, pengendara tidak mampu mengendalikan sepeda motor.

"Dan akhirnya menabrak bagian depan truk yang melaju dari arah berlawanan," ungkapnya.

Akibatnya, sepeda motor ringsek dan pengendaranya meninggal dunia di tempat.

"Akibat mengalami luka berat di bagian kepala, pengendara motor tewas di tempat," ungkapnya.