Profil Kang So Ra, Pemain Drama Korea Can We Be Strangers Garapan ENA

Ilustrasi poster drakor. Berikut profil Kang So Ra yang didapuk sebagai pemain drama Korea terbaru Can We Be Strangers.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak profil Kang So Ra, pemain drama Korea terbaru Can We Be Stranger. Dia adalah artis Korea Selatan.

Lewat profil Kang So Ra, pemain drama Korea terbaru Can We Be Stranger bisa mengenalnya lebih jauh.

Berdasarkan profil Kang So Ra pemain drama Korea terbaru Can We Be Stranger, dia adalah seorang aktris serta model asal Korea Selatan.

Diketahui Kang So Ra mendapuk sebagai bintang utama pada drakor Can We Be Stranger.

Rencananya drakor ini tayang pada 18 Januari 2023 di kanal ENA.

Mengusung genre romantis, Kang So Ra beradu akting dengan Jang Seung Jo.

Baca juga: 11 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Misteri, Island yang Dibintangi Kim Nam Gil

Baca juga: 9 Rating Drama Korea Terbaru Desember 2022, Three Bold Siblings Cetak Rating Tinggi

Drakor Can We Be Stranger disutradarai oleh Kim Yang Hee, sementara naskah aslinya ditulis oleh Park Jin Ree.

Berikut profil Kang So Ra

Kang So Ra merupakan aktris cantik asal Korea Selatan.

Ia lahir pada tanggal 18 Februari 1990.

Zodiaknya adalah Aquarius.

Ia memiliki tinggi 168 cm dengan berat 48 kg.

Ia aktif di Instagram dengan nama akun @reveramess_.

Dia membuat debut aktingnya di film horor 2009 "4th Period Mystery", tetapi Kang menjadi terkenal ketika dia membintangi blockbuster 2011 "Sunny".

Baca juga: Rekomendasi Drama Korea Terbaru Bertema Misteri, Kim Nam Gil Bintang Utama

Baca juga: Ratu Rizky Nabila Tuding Ibrahim Pansos, Drama Banget Jadi Cowok!