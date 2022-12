11 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Romantis, Dibintangi Yoo In Na

Ilustrasi poster drakor. 11 rekomendasi drama Korea terbaru romantis yang diperankan aktris Yoo In Na.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Simak rekomendasi drama Korea terbaru romantis yang diperankan aktris Yoo In Na.

Penggemar banyak yang mencari tahu rekomendasi drama Korea terbaru romantis yang menampilkan Yoo In Na sebagai pemeran utama.

Pasalnya, rekomendasi drama Korea terbaru romantis milik Yoo In Na biasanya punya cerita yang menarik.

Diketahui, Yoo In Na didapuk sebagai pemeran utama pada drakor Bora! Deborah.

Drakor ini rencananya tayang pada pertengahan tahun 2023.

Yoo In Na akan beradu akting dengan aktor Yoon Hyun Min.

Drakor digarap oleh sutradara Lee Tae-Gon dan Seo Min-Jung ini bergenre romantis dan komedi.

Berikut rekomendasi drakor romantis yang dibintangi Yoo In Na.

1. Snowdrop (2021).

2. The Spies Who Loved Me (2020).

3. Touch Your Heart (2019).

4. Top Star Yoo-Baek (2019).

5. Guardian: The Lonely and Great God (2016).

6. One More Happy Ending (2016).

