Sinopsis Drama Korea Terbaru BoRa Deborah, Drakor Komedi Romantis Yoo In Na

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Simak sinopsis drama Korea terbaru BoRa Deborah, drakor yang dibintangi Yoo In Na.

Lewat sinopsis drama Korea terbaru BoRa Deborah, penggemar bisa mengetahui inti ceritanya.

Berdasarkan sinopsis drama Korea terbaru BoRa Deborah, ini adalah drakor komedi romantis.

Selain Yoo In Na, aktor Korea Selatan Yoon Hyun Min dan Joo Sang Wook dikonfirmasi tampil dalam drakor tersebut.

BoRa Deborah bakal tayang tahun depan di kanal ENA.

Lantas seperti apa alur cerita BoRa Deborah? Simak sinopsisnya di bawah ini dilansir dari Soompi.com.

Sinopsis BoRa Deborah

“BoRa! Deborah” adalah rom-com yang mengikuti kisah asmara pelatih kencan terhebat Deborah dan Soo Hyuk yang acuh tak acuh yang berjuang dengan cinta.

Drama ini akan dipimpin oleh sutradara Lee Tae Gon dari “Mad for Each Other,” “Diary of a Prosecutor,” dan “Hello, My Twenties” Musim 1 dan 2.

Dan ditulis oleh penulis naskah Ah Kyung yang menulis “Mad for Each Other. ”

Sebelumnya, terungkap juga bahwa Chansung 2PM dan Sojin Girl's Day akan membintangi drama tersebut.

Pada tanggal 5 Desember, dikonfirmasi bahwa Yoo In Na, Yoon Hyun Min, dan Joo Sang Wook akan menjadi pemeran utama drama tersebut.

Yoo In Na akan berubah menjadi pelatih kencan terhebat Deborah, seorang influencer kencan yang jenaka dan jujur.

Dia bahkan seorang penulis bintang yang memiliki novel terlaris tentang hubungan romantis.

