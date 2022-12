Personel Polsek Baradatu Jaga Tes Wawancara PPK Way Kanan Lampung

Anggota personel Polsek Baradatu, Polres Way Kanan mengamankan pelaksanaan tes wawancara PPK Pemilu 2024 oleh KPU Way Kanan, Selasa (13/12/2022).

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polsek Baradatu, Polres Way Kanan, Lampung mengamankan tes wawancara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilu 2024.

Pelaksanaan dan pengamanan tes wawancara PPK berlangsung di Hotel Grand Livira Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu, Way Kanan, Lampung Selasa (13/12/2022).

Pengamanan tes wawancara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu 2024 dipimpin Aipda Daniallani dan jumlah personel ada lima anggota dari Polsek Baradatu.

Pengamanan dilakukan memastikan jalannya seleksi calon PPK Tahun 2022 oleh KPU Way Kanan dalam keadaan aman dan tertib.

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna melalui Kapolsek Baradatu Kompol Edy Saputra mengatakan enam personel Polsek Baradatu diturunkan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, selama tes wawancara PPK.

Sementara kegiatan tes wawancara PPK berlangsung selama 3 (tiga) hari mulai dari tanggal 11 Desember 2022 hingga 13 Desember 2022.

Disamping itu, petugas juga sekaligus memberikan imbauan kamtibmas kepada peserta tes wawancara PPK.

“Kami juga senantiasa meminta kepada warga Way Kanan menjaga kondusifitas dan keamanan,” katanya.

Edy menambahkan dari pemantauan yang dilakukan, situasi di lokasi pengamanan terpantau aman dan kondusif.

Petugas pengamanan lengkap sesuai dengan jadwal.

Kegiatan tes wawancara di PPK masih berjalan dengan lancar dan tertib.

Pelaksanaan tes wawancara PPK dihadiri Ketua KPU Kabupaten Way Kanan, Ketua Bawaslu Kabupaten Way Kanan, Komisioner KPU Kabupaten Way Kanan.

Lalu Komisioner Bawaslu Kabupaten Way Kanan, Ketua Panwascam Kecamatan Baradatu, panitia penyelenggara dari KPU Kabupaten Way Kanan dan peserta tes wawancara.

KPU Kabupaten Way Kanan melaksanakan wawancara bagi calon Panitia pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilu 2024 di Hotel Grand Livira Baradatu mulai Minggu (11/12/2022).