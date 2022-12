Tribunlampung.co.id, Jakarta - Dibintangi aktris Seol In Ah, berikut sinopsis drama Korea terbaru Oasis.

Lewat sinopsis drama Korea terbaru Oasis, para penikmat drakor bisa mengetahui gambaran cerita yang disajikan.

Selain itu, dari sinopsis drama Korea terbaru Oasis juga bisa terlihat deretan pemain yang akan beraksi di dalam serial tersebut.

Drakor Oasis merupakan drama karya sutradara Han Hee, yang pernah memimpin produksi serial The Bean Chaff of My Life, Dr. Jin,Over The Rainbow, Empress Ki, Goodbye Mr. Black

Sedangkan naskahnya ditulis oleh Jung Hyung Soo, yang pernah terlibat dalam penggarapan drakor Prince of the Legend, Dream, Gye-Baek, dan The Jingbirok: A Memoir of Imjin War.

Untuk pemain, drakor ini menggaet sejumlah aktor dan aktris ternama Korea Selatan, termasuk Jang Dong-Yoon, Seol In-A, dan Choo Yeong Woo.

Rencananya, tayangan drama Oasis dijadwalkan tayang pada 2023 mendatang.

Lalu seperti apa sinopsis drama Korea terbaru Oasis yang dibintangi Seol In Ah?

Fokus pada tiga tokoh utama, drakor Oasis bercerita tentang kisah tiga anak sekolahan yang mengambil latar waktu di tahun 1980-1990an.

Kisah ini akan diwarnai dengan cerita penuh impian, pertemanan, dan percintaan dari para pemeran utamanya.

Lee Du Hak (diperankan Jang Dong Yoon) adalah seorang siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Meski begitu, dia memiliki otak yang cerdas. Dia diceritakan jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Oh Jung Shin (Seol In Ah), murid pindahan dari Seoul.

Kehidupan Lee Du Hak kemudian berubah sejak mengalami kejadian tak terduga.

Sementara itu ada Oh Jung Shin, yang dikenal sebagai sosok yang jujur dan percaya diri, serta berani melawan ketidakadilan.

