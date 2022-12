12 Rating Drama Korea Terbaru Desember 2022, Drakor Reborn Rich Tertinggi

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Simak rating drama Korea terbaru Desember 2022, termasuk drakor Reborn Rich yang baru saja tamat pada Minggu (25/12/2022).

Perolehan rating drama Korea terbaru Desember 2022 drakor Reborn Rich menjadi tertinggi sepanjang masa.

Sementara rating drama Korea terbaru Desember 2022 drakor Red Balloon juga melonjak naik.

Berikut rating drakor selengkapnya dilansir dari Nielsen Korea pada Senin (25/12/2022).

1. Reborn Rich (2022)

Drama Korea terbaru yang dibintangi Song Joong Ki sukses besar menutup episode akhirnya, dengan mencetak rating 26,9 persen.

Perolehan rating akhir Reborn Rich itu menjadi rating tertinggi dari keseluruhan penayangan.

Angka tersebut merupakan rekor baru untuk posisi kedua dari seluruh drama kabel dalam sejarah Korea.

Reborn Rich hanya dikalahkan oleh drama hits JTBC tahun 2020, yakni The World of the Married, yang meraih rating 28,4 persen.

Rating Reborn Rich mencetak rekor baru di angka 25 persen pada episode 15 yang tayang Sabtu (24/12/2022).

Reborn Rich kembali mencetak rating menakjubkan di episode 14, yakni 24,9 persen. Rating episode 14 ini menandai rekor baru rating tertinggi sepanjang masa penayangan drama Song Joong Ki ini.

Menandai kenaikkan di episode 13 yang mencetak rating 22,5 persen.

Pada episode 12, rating Reborn Rich menurun dari episode sebelumnya yakni 19,8 persen.

Rating Reborn Rich melewati angka 20 persen di episode 11, yakni 21,2 persen.

