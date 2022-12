Harga Bawang Merah di Bandar Lampung Kembali Naik, Rp 34 Ribu per Kilo

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Harga bawang merah kembali naik di sejumlah pasar di Bandar Lampung, Senin (26/12/2022).

Data Sistem Informasi Harga Bahan Pokok (Siaga Bapok) Pemkot Bandar Lampung, harga bawang merah di Pasar Pasir Gintung dijual Rp 34 ribu per kilo dibandingkan sebelumnya Rp 32 ribu per kilo.

Selain bawang merah, harga bawang putih juga terpantau naik di sejumlah pasar di Bandar Lampung.

Bawang putih saat ini dijual Rp 24 ribu per kilo dari sebelumnya Rp 22 ribu per kilo.

Di Pasar Tugu harga bawang merah rata-rata dijual Rp 35 ribu per kilo dari sebelumnya Rp 30 ribu per kilo.

Bawang putih Rp 22 ribu per kilo dari Rp 20 ribu per kilonya. Ada juga yang menjual Rp 21 ribu per kilo.

Di Pasar Panjang bawang merah dijual Rp 30- Rp 38 ribu per kilo tergantung penjual, dari sebelumnya Rp 32 ribu per kilo.

Bawang putih stabil sejak beberapa hari terakhir di harga Rp 22 ribu per kilo.

Penjual sembako di Pasar Tugu, Yuli mengatakan, naik turunnya harga bawang ini dipengaruhi oleh permintaan dan juga pasokan.

"Kalau pasokan aman, cuman permintaan bisa dibilang tinggi ditambah memang masih momen Natal," ujarnya.

Mengenai harga cabai, terus dia, juga masih stabil di harga 15 ribu sampai 60 ribu per kilo tergantung jenisnya.

"Cabai rawit yang masih tinggi, saya jual Rp 50 ribu per kilo, untuk cabai merah keriting setelah sempat turun beberapa ribu kini naik lagi jadi Rp 38 ribu per kilo.

"Untuk cabai hijau besar masih kisaran Rp 15 ribu sampai 20 ribu per kilo dan caplak Rp 45 ribu per kilogram," kata Yuli.

Stok cabai diakuinya banyak dan masih tercukupi untuk memenuhi permintaan pembeli.