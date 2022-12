11 Rekomendasi Drama Korea Action yang Dibintangi Kim Ha Neul

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ada banyak rekomendasi drama Korea bergenre aksi Kim Ha Neul yang bisa ditonton para pencinta drakor terbaru.

Apalagi rekomendasi drama Korea aksi Kim Ha Neul bergenre action banyak diburu penggemar drakor terbaru.

Bukan hanya itu, rekomendasi drama Korea aksi Kim Ha Neul juga punya cerita yang menarik sehingga menarik minat penonton drakor terbaru.

Diketahui Kim Ha Neul berperan pada serial terbaru berjudul She.

Drakor ini rencananya akan tayang pada 2023 mendatang.

Drakor ini digarap oleh sutradara Park Hong Kyun.

Sedangkan naskah asli drakor ini ditulis oleh Choi Yoon Jung.

Kim Ha Neul akan beradu akting dengan aktor Rain.

Drakor bergenre romantis dan aksi ini akan menjadi drakor pertama bagi keduanya di tahun 2023.

Selain drakor terbaru She, berikut rekomendasi drakor aksi yang dibintangi Kim Ha Neul.

1. Kill Heel (2022).

2. 18 Again (2020).

3. The Wind Blows (2019).

4. On the Way to the Airport (2016).

