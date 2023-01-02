Drakor Terbaru

11 Rekomendasi Drama Korea Romantis Lee Min Ho, Pemain Drakor Ask The Stars

Berikut rekomendasi drama Korea romantis Lee Min Ho yaitu pemeran drakor terbaru Ask The Stars (2023).

Penulis: Fenty Novianti | Editor: taryono
zoom-inlihat foto 11 Rekomendasi Drama Korea Romantis Lee Min Ho, Pemain Drakor Ask The Stars
Asianwiki
Ilustrasi poster drakor. Berikut rekomendasi drama Korea terbaru romantis yang dibintangi Lee Min Ho pemeran utama drakor Ask The Stars (2023). 

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut rekomendasi drama Korea terbaru romantis yang dibintangi Lee Min Ho pemeran utama drakor Ask The Stars (2023).

Biasanya rekomendasi drama Korea romantis dibintangi Lee Min Ho dicari penikmat drakor.

Agar tak penasaran, simak rekomendasi drama Korea romantis Lee Min Ho.

Diketahui aktor tampan Lee Min Ho akan memerankan drama terbaru berjudul Ask The Stars.

Pada drama ini Lee Min Ho akan beradu akting dengan Kong Hyo Jin.

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Nantinya, drama ini akan tayang pada pertengahan 2023 mendatang.

Sebelum membintangi drama ini, Lee Min Ho sebelumnya membintangi drakor hit Pachinko (2022).

Drama bergenre komedi romantis ini akan tayang di kanal tvN.

Sedangkan drama ini disutradarai oleh Park Shin Woo.

Sementara itu naskah aslinya ditulis oleh Seo Sook Hyang.

Selain drakor terbaru Ask The Stars, berikut rekomendasi drakor romantis dibintangi Lee Min Ho.

1. Pachinko (2022).

2. The King: Eternal Monarch (2020).

3. The Legend of the Blue Sea (2016).

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Sumber: Tribun Lampung
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