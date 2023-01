Sinopsis Drama Korea Terbaru Run Into You, Drakor Jin Ki Joo

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Simak sinopsis drama Korea terbaru Run Into You, drakor yang akan dibintangi oleh Kim Song Wook dan Jin Ki Joo.

Run Into You merupakan drama Korea terbaru dari KBS yang saat ini dicari sinopsisnya.

Berdasarkan sinopsis drama Korea terbaru Run Into You, drakornya akan tayang di antara akhir April atau Mei.

Drakor terbaru ini disutradarai oleh Kang Soo Yeon, yang pernah membuat drama Korea populer lainnya.

Kang Soo Yeon pernah membuat drama First Love Again, Drama Special: If We Were a Season, dan Drama Special: The Reason We Can’t Sleep.

Baca juga: 11 Rating Drama Korea Terbaru Januari 2023, Brain Works Terjun Bebas

Baca juga: 11 Rating Drama Korea Terbaru Januari 2023, Rating Red Balloon Meningkat

Sebelum menyaksikan penayangannya, simak sinopsis Run Into You dan para pemainnya di bawah ini.

Sinopsis Run Into You

Drama ini mengisahkan tentang kisah misterius yang terungkap ketika Yoon Hae Joon (Kim Dong Wook), melakukan perjalanan ke masa lalu.

Perjalanan itu dilakukan untuk mengungkap kebenaran di balik kejadian pembunuhan.

Dan Yoon Hae Joon bertemu dengan Baek Yoon Young (Jin Ki Joo), yang pergi ke masa lalu untuk mencegah pernikahan orang tuanya.

Keduanya terjebak di tahun 1987, saat melakukan perjalanan yang aneh dan indah melewati waktu.

Meski tujuan mereka kembali ke masa lalu berbeda dan tidak berhubungan, namun keduanya menyadari jika tujuan mereka sebenarnya terhubung.

Yoon Hae Joon mengawali kariernya sebagai reporter berita lokal di stasiun penyiaran.

Kini, ia bekerja sebagai pembawa acara dalam program berita akhir pekan.

Baca juga: 5 Rating Drama Korea Bergenre Melodrama Tertinggi 2022, My Liberation Notes

Baca juga: 11 Rating Drama Korea Terbaru Januari 2023, Drakor Missing the Other Side 2 Eps 7 Naik