Agnez Mo: Mau Terkenal Gak Cukup dengan Viral

Tribunlampung.co.id – Maraknya fenomena viral yang tejadi di Indonesia membuat penyanyi Agnez Mo memberikan tanggapan.

Agnez Mo, penyanyi asal Indonesia yang kini telah Go International itu menyentil orang-orang yang terkenal karena viral.

Agnez Mo atau Agnes Monica menyoalkan orang-orang yang terkenal karena viral bukan karena prestasi.

Menurut Agnez Mo, terkenal karena viral sangat meresahkan untuk generasi penurus bangsa.

Agnez Mo dikenal sebagai sosok yang ulet dan pekerja keras, yang membuatnya bisa berada di posisi saat ini.

Penyanyi papan atas ini mengetahui adanya fenomena orang terkenal karena viral di media sosial.

Menurut penyanyi Agnez Mo, ingin menjadi terkenal tak cukup hanya dengan viral saja di media sosial.

Ia melanjutkan bahwa, perlunya kecerdasan dan kerja keras untuk bisa membangun karier di dunia hiburan.

"Saya pas ngeliat itu ngerasa saya masih punya beban moril untuk kasih tahu ke fan-fan saya dan keponakan saya bahwa being viral itu gak lebih penting dari being smart.”

“being viral itu gak lebih penting dari be the best that you can do atau jadi positif influence buat orang-orang," kata Agnez Mo, dilansir Kamis (12/1/2023).

Dikatakan Agnez Mo, butuh proses yang cukup panjang dan tak mudah jika ingin menjadi terkenal.

“Terus kasih lihat ke orang-orang kalau proses itu yang terpenting,” lanjut Agnez Mo.

Fenomena viral yang kini tengah terjadi di Indonesia, sangat tidak baik untuk ditiru oleh generasi muda.

Menurut Agnez Mo, nantinya banyak anak-anak yang berpikir jika ingin terkenal hanya cukup karena viral di media sosial.